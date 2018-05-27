الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام التعاملات

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 16648نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 853نقطة،كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% عند 2177 نقطة، بينما تراجع مؤشر «EGX50» بنسبة 0.25% عند 2889 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.32% عند مستوى 16971 نقطة .



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 458 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.4 مليون جنيه و71 ألفا و54.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 57.6 مليون 64 ألف جنيه و8.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 45 سهما من إجمالى 169سهما متداولا، بينما هبط 81 وبقى 43 دون تغير.



وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين،حيث تراجع المؤشر الرئيسى "egx30" بنسبة 0.17% ليصل إلى 16633 نقطة، وتراجع "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.50% إلى 858 نقطة، وامتد التراجع إلى "egx100" الأوسع نطاقا 0.45% إلى 2179 نقطة.

