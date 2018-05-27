EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام التعاملات
الأحد 27 مايو 2018 03:24 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تواصل الأداء المتباين والأجانب الأكثر بيعا
البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات
البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات
البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 16648نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 853نقطة،كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% عند 2177 نقطة، بينما تراجع مؤشر «EGX50» بنسبة 0.25% عند 2889 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.32% عند مستوى 16971 نقطة .
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 458 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.4 مليون جنيه و71 ألفا و54.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 57.6 مليون 64 ألف جنيه و8.2 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 45 سهما من إجمالى 169سهما متداولا، بينما هبط 81 وبقى 43 دون تغير.
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين،حيث تراجع المؤشر الرئيسى "egx30" بنسبة 0.17% ليصل إلى 16633 نقطة، وتراجع "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.50% إلى 858 نقطة، وامتد التراجع إلى "egx100" الأوسع نطاقا 0.45% إلى 2179 نقطة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا