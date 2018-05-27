EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الأهلى يطالب وزير الرياضة بتشكيل لجنة مالية لحصر تبرعات تركي آل الشيخ
الأحد 27 مايو 2018 03:18 م
محمود الخطيب
أخر الأخبار
محمود الخطيب
عزت العاصى
طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى، لمراجعة وحصر جميع الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ للنادي.
جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي لوزير الشباب والرياضة ظهر الأحد، كأول رد فعل على ما نشره تركى آل شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدءا من اعتذاره عن الرئاسية الشرفية للقلعة الحمراء.
ووفق البيان الذى نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلى، طلب الخطيب من الوزير التأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للنادي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا