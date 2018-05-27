البورصة تطلق أول ورشة تدريب لكوادر سوق المال

البورصة المصرية

المال ـ خاص:



عقدت البورصة المصرية، أول ورشة تدريب عدد من موظفي شركات السمسرة، حول الأسس والتطبيقات المتعلقة بقضايا المراجعة الداخلية والرقابة والتحوط من المخاطر ومتطلبات الحوكمة، وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين البورصة والغرفة التجارية الأمريكية والموقعة 24 أبريل الماضي.



قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء وتطوير القدرات البشرية، لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة ترفع من كفاءة وتنافسية سوق المال المصري على نحو مستدام، فبناء كوادر بشرية مؤهلة حجر الزاوية لتطوير سوق مصر المالي.



وتولى مركز التدريب في البورصة المصرية عملية التنظيم والاعداد للبرنامج التدريبي الأول حول " إعداد المراجع الداخلي "، والذي عقد بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية ، خلال الفترة من 13 الى 16 مايو الجاري.



وأشار رئيس البورصة إلى أن بناء وتطوير قدرات كوادر سوق المال في مجال المراجعة الداخلية ، يعد طريقة وقائية تحقق مزيدا من الاستقرار للأسواق ولكافة المتعاملين .



وحضر البرنامج التدريبي 21 متدرباً مثلوا ثمانية عشر شركة من الشركات العاملة بسوق المال، فيما قدمت البورصة البرنامج التدريبي بتكلفة تقل قرابة 50% عن البرامج المماثلة.



وتابع رئيس البورصة، أن هذه الورش ستساعد العاملين في صناعة الأوراق المالية على اكتساب المعرفة الخاصة بممارسات المراجعة الداخلية والرقابة والتحوط.



تطول عملية التدريب المتنوعة العاملين بسوق المال، كالمؤسسات المالية والشركات المقيدة في البورصة وشركات السمسرة وغيرها من المؤسسات والشركات ذات الصِّلة بصناعة الأوراق المالية.



واكد رئيس البورصة "أن ديناميكية أسواق المال تحتمً علينا بناء وتطوير قدرات رأس المال البشري بشكل مستمر ومتواصل، لما لذلك من أهمية في تعميق الاصلاحات وزيادة تنافسية سوق المال".



وتابع قائلا "إدارة البورصة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تأهيل وتطوير رأس المال البشري وبناء قدراته، إيمانًا منها بأنه السبيل الوحيد لبناء أسواق مال ذات كفاءة وتنافسية، تحقق نموًا اقتصاديًا قويا على نحو مستدام عبر توفير التمويل للكيانات الاقتصادية المختلفة ".



وأوضح فريد أنه سيتم العمل على تطوير وتحديث الدورات التدريبية في مختلف المجالات بشكل منتظم، لتتواكب مع الاحتياجات المتغيرة للعاملين في صناعة الأوراق المالية.

