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استثمار
وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة للتأمين
الأحد 27 مايو 2018 02:08 م
شركة مصر القابضة للتأمين
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شركة مصر القابضة للتأمين
تامر الباطش قائمًا بأعمال رئيس المجلس
المال-خاص
أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (45) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لمدة عام، وذلك بعد انتهاء الدروة الحالية للمجلس السابق.
وشمل القرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة1991، وكذلك خفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينيات إلى الأربعينيات، حيث تم تعيين تامر ممدوح الباطش عضوًا متفرغًا لشؤون الاستثمار وقائما بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين على أن يتم استكمال النصاب القانوني للمجلس، وذلك خلفا للدكتور/ محمد يوسف، مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد.
ووفقًا للقرار، فإن الأعضاء الجدد هم: تامر ممدوح الباطش عضو متفرغ لشؤون الاستثمار وكان يشغل منصل العضو المنتدب لشركة "ايجيبشيان جلف" القابضة للاستثمارات المالية، ومحمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعاكف عبد اللطيف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وهالة حسن القصار مدير عام قطاع المخاطر ببنك القاهرة.
ومن المجلس السابق كل من المهندس/ خالد محمود عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والدكتور/ إسلام عبد العظيم عزام، إلى جانب أحمد عبد الغفار خطاب ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقد تقدم خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا التوفيق للأعضاء الجدد وتشكيل المجلس الحالى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات ودعمها بخبرات متنوعة وشابة.
وزارة قطاع الأعمال
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