انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للمصالح الحكومية بمطروح

معتز محمود



تنطلق اليوم الأحد أولى مباريات الدورة الرمضانية لكرة القدم التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمطروح على الملعب الخماسى ليلاً ويشارك فيه 12 فريقا ممثلين لفرق المصالح والهيئات الحكومية تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.



وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية بمطروح يشترك فيه 96 لاعبا فوق سن 35 عاما ممثلين لعدد 12 فريقا من الجهات والهيئات الحكومية بواقع 8 لاعبين لكل فريق.



وأضاف أن المشاركة تتم من خلال مجموعتين كل منها 6 فرق تمثل المجموعة الاولى الفرق الرياضية عن مديرية الطب البيطرى، ومديرية الشئون الصحية، والتأمينات الاجتماعية، ومركز بحوث الصحراء، الضرائب العامة، ومديرية الشباب والرياضة



وتابع: أما المجموعة الثانية فيمثلها فرق الديوان العام للمحافظة، ومديرية التربية والتعليم، ومنطقة مطروح الأزهرية، وهيئة الأبنية التعليمية، والتأمين الصحى، ومرفق الاسعاف )



وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح إلى أن المباريات تنطلق فى العاشرة مساء بواقع ثلاث مباريات يوميا.



من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد ضرورة توفير كل الدعم وازالة المعوقات للانشطة الرياضية بالمحافظة، مع تكريم الفرق الفائزة فى نهاية تلك الدورة، ومؤكدا أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التي تقدمها والتي بدورها تسهم في استغلال الطاقات بشكل إيجابى.



ووجه المحافظ بضرورة تعميم تلك المنافسة مع تنظيم مسابقات بين مراكز الشباب وبعضها لدعم روح المنافسة وخلق قاعده رياضيه تساهم فى اكتشاف المواهب واستغلال قدرات الشباب، وتوسيع الاستفادة من جميع مراكز الشباب لممارسة الرياضة بشكل عام لخلق روح رياضيه متسامحة بين الشباب.