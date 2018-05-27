«جمعية التعاونى» تطالب «المساحة» بتقييم أصولها

مروة عبد النبي:





أسندت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى مهمة إعادة تقييم الأصول العقارية المملوكة لها إلى اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية والهيئة العامة للمساحة، لمعرفة قيمتها السوقية الحقيقية.





وأسند أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى» تقييم أصول الجمعية إلى جهتين حكوميتين للخروج بتقرير رسمى خلال شهر يوضح القيمة المالية الإجمالية للشركة، والتى ترتبط دوما بتحديد قيمة أصول والتزامات المؤسسة.





وقال ذكرى إن الخروج بهذين التقريرين يمثل وصفا مناسبا للحالة العامة للجمعية فى الوقت الجارى، لوضعها فى حالة الجاهزية للتحول إلى شركة تأمين تجارى إذا ما أقر البرلمان التعديلات المقترحة على القانون 10 لسنة 1981.





وأضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ستتخذ حزمة من الإجراءات للتوافق مع أوضاع تعديلات القانون الجديد فى الفترة القادمة، رفض الإفصاح عنها، إلا أنه أوضح الإجراءات التى اتخذتها بالفعل كإعادة الهيكلة الكاملة- ماليا وفنيا وإداريا- والتى لاقت استحسان هيئة الرقابة المالية بشكل كبير.





وأشار إلى أن الجمعية حققت زيادة فى حجم الاستثمارات لتصل إلى 230 مليون جنيه لأول مرة وقامت بسداد جميع مستحقات الضرائب ومعيدى التأمين والرقابة واتحادات التأمين علاوة على سداد أكثر من %70 من القرض المشترك ما بين القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية استخدمت جميعها فى سداد تعويضات السيارات والتأمين الطبى.





وأكد على رفع الجمعية لرأسمالها من 10 إلى 43 مليون جنيه، مما يمهد لها زيادته إلى 60 مليون جنيه وفقا للقانون الحالى والتحول لشركة جديدة مع منحها مهلة توفيق الأوضاع خلال المدة التى سيحددها القانون، ومن ثم معاملتها مثل باقى شركات التأمين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.