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بورصة وشركات
المحكمة الاقتصادية تأجل نظر طلب أوراسكوم للإنشاء ضد جولدن بيراميدز
الأحد 27 مايو 2018 12:51 م
محكمة القاهرة الاقتصادية
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محكمة القاهرة الاقتصادية
رجب عزالدين:
قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قررت تأجيل نظر الطلب المقدم من شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية إلى جلسة 30 مايو الجارى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الشركتين أوراسكوم واتحاد المقاولين تقدمت بطلب أمام هيئة التسوية والتحضير بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة وكان من المقرر نظره 24 مايو، وقررت المحكمة تأجيل الطلب 30 مايو الجارى لاستكمال المناقشة.
وقالت الشركة، في منتصف أبريل الماضي، إن محكمة النقض رفضت الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن المقدم على الحكم الصادر لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.
وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006، والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش.
ورفضت المحكمة طلبًا عاجلًا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.
وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكمًا لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء، وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع "جولدن بيراميدز".
وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافًا إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
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