1.4 مليار جنيه حجم الأعمال المتاحة للجيزة للمقاولات

عقارى للمقاولات

شريف عمر



بلغ حجم الأعمال المتاحة بشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، 1.489 مليار جنيه، بعد الحصول على عقود إنشائية ومقاولات بالقاهرة الجديدة، والفيوم، والعاصمة الإدارية، ما ساهم فى زيادة ربحية الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى.



قال مصدر بالجيزة للمقاولات فى تصريح لـ«المال»، إلى أن الشركة تنفذ حالياً أعمال مقاولات 61 عمارة سكنية، ضمن مشروع ستون ريزيدنس، التابع لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية، ضمن المرحلة الأولى للمشروع الشهير.



لفت إلى أن القاهرة للاستثمارات أطلقت مرحلتى ستون بارك، وستون ريزيدنس، بمشروعها العقارى، وحصلت الجيزة على أعمال مقاولات بهما، فيما تنتظر فتح المجال للمشاركة فى المرحلة الثالثة، المتمثلة فى ستون سيتى، التى تشمل ممشى سياحى.



أضاف: الشركة تنفذ حالياً أعمال مقاولات 56 عمارة سكنية تابعة للاتحاد التعاونى بالقاهرة الجديدة، و9 عمارات بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ونسعى لإنهاء تنفيذ الأعمال خلال العام الحالى، مع الاستمرار فى محاولة اقتناص المزيد من عقود المقاولات.



لفت المصدر إلى أن الشركة أنهت أعمالاً إنشائية بقيمة 70 مليون جنيه، تمثلت فى مقاولة 25 عمارة، تنسيق بعض المواقع الإنشائية، متطرقاً لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية ضمن مشروع دار مصر بالعاشر من رمضان.



لفت المصدر إلى أن الشركة تنتظر أعمال مقرر إسنادها بقيمة 199.3 مليون جنيه.



يشار إلى أن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجموعاتها المرتبطة تسيطر على %41.6 من رأسمال الجيزة للمقاولات، فيما يملك اتحاد المساهمين %5، والقابضة للتشييد %20.4، وايجى كاب المحدودة %5.9.



أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة %8، محققة صافى ربح بلغ 19.12 مليون جنيه، مقابل 17.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.



لفت المصدر إلى أن الشركة استفادت من زيادة الايرادات لتصل إلى 240.4 مليون جنيه، مقابل 200.8 مليون جنيه، وتنوعت ايرادات الربع الأول ما بين 206.7 مليون جنيه للمقاولات، و33.7 مليون جنيه للاستثمار العقارى.



وارتفعت التكاليف إلى 213 مليون جنيه، مقابل 174 مليون حنيه، فى حين تراجعت المصروفات العمومية الى 4.2 مليون جنيه مقابل 4 ملايين جنيه.



كانت المؤشرات المالية للشركة، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة %9 خلال 2017 لتبلغ 62.5 مليون جنيه، مقابل 57.2 مليون جنيه محققة خلال 2016.



فى سياق متصل، قال المصدر إن اتحاد المساهمين العاملين بالشركة تعاقد مع شركة إيجى ترند للاستشارات المالية، لتولى مهام تصفية الاتحاد، تمهيداً للتخارج عبر بيعها بالبورصة، إما عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، واستغلال تواجد بنك الاستثمار بايونيرز فى الترويج لها، أوبيها للمستثمرين الأفراد فى السوق.



أوضح المصدر أن اتحاد العاملين وافق خلال الربع الثالث من العام الماضى، على تصفيته مساهمته فى الجيزة للمقاولات، ما يتطلب الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، واستقطاع جزء من حصيلة التخارج لسداد أى التزامات مالية محتملة على الاتحاد.



مؤخراً أقرت الجمعية العامة العادية للشركة توزيعات الأرباح لعام 2017، بواقع سهم مجانى لكل 5 أسهم، بما ينتج عنه زيادة رأس المال ليصبح 244.07 مليون جنيه بدلاً من 203.3 مليون جنيه.