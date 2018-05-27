شرق أوسط- قلق ومتوتر- إلى متى؟

شريف عطية

من المتفق عليه أن الاضطرابات التى تعصف اليوم فى الشرق الأوسط... تتردد أصداء بعضها لما يدعو إلى تجديد النظر لخطط التقسيم التى أعدها البريطانيون بـ«الخبث العميق» فى أعقاب الحرب العالمية الأولى بعد إحرازهم النصر على السلطنة العثمانية، إذ انتبهت حينئذ القوى الكبرى إلى الشرق الأوسط، وتنافست على تقاسم وحداته السياسية.. وعلى خنق تطلعات العرب إلى الاستقلال، بعد أن كانوا هم من غذاها ونفخ فيها قبل أعوام قليلة، ولا شك أن نزاع القوى الكبرى قد خلق فى المنطقة- ولا يزال- آثاراً بالغة السوء والأذى، بحيث فاق ضرر هذه الآثار فى الشرق الأوسط ضررها فى مناطق العالم الأخرى.



من بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن القول إن الشرق الأوسط غادر مواقعه القديمة من دون تحديد اتجاهاته المقبلة، إذ أصبحت الولايات المتحدة هى المفتاح لمشهد شرق أوسطى جديد، انطلق باللقاء بين روزفلت/آل سعود 1945، وفى اتجاه وراثة واشنطن للندن فى المنطقة.. بدءًا من انقلاب 1953 فى إيران.. وصولاً إلى مبدأ إيزنهاور 1957، ولما قادت إليه سياسة «هنرى كيسنجر» عام 1974 باتجاه احتواء مصر بعيداً عن موسكو من خلال دبلوماسية «الخطوة خطوة»، وصولاً إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل 1979، مروراً بحروب الخليج الثلاث من مطلع الثمانينيات إلى الغزو الأميركى للعراق 2003.



إلى ذلك، بادر الرئيس «أوباما» عند وصوله للحكم 2009 إلى انتهاج سياسة للانسحاب التدريجى من الشرق الأوسط فى اتجاه آسيا- المحيط الهادى «المنطقة الأهم من- وجهة نظره- اقتصادياً واستراتيجياً فى القرن 21»، ذلك من خلال سياسته «الأيدى الممدودة» نحو إيران، وعبر «القيادة من الخلف» لتجنب التورط العسكرى فى أزمات المنطقة، إلى توقيع الاتفاق النووى مع إيران منتصف 2015 لتفادى نزاع جديد محتمل فى الشرق الأوسط، إلا أن الانعطاف الجيوسياسى الذى أمل فيه أوباما، لم يحصل، إذ برزت جبهة روسية وإيرانية فى الشرق الأوسط، فيما رغبت واشنطن «ترامب» فى اتفاق جديد يباشر عودة إيران عن البرنامجين الصاروخى والنووى.. وطىّ النفوذ الإقليمى، ذلك توطئة وبالتوازى مع مساعى «ترامب» الدبلوماسية لإبرام ما يسمى إعلامياً «صفقة القرن» لتسوية القضية الفلسطينية وإلى مشتقاتها فى سوريا والعراق وليبيا واليمن.



فى هذا السياق، ينظر العالم بعين القلق إلى تقاطع الأزمات وتناولها فى الشرق الأوسط، ما يهدد بانفجار أزمات كبرى، فى وقت تلوح نذر حرب إيرانية- إسرائيلية على الحدود السورية- الإسرائيلية (ربما تكون قضية الجولان المحتلة محورها)، الأمر الذى قد تتورط فيه روسيا.. من حيث أن القوات البرية الإيرانية هى جسر موسكو إلى تدخل «خفيف» فى سوريا يحول دون الانزلاق إلى مستنقع الحرب أو إلى هاوية الاستنزاف، بسيان، ذلك فيما تسعى العواصم الأوروبية من جانبها إلى ملء فراغ الانسحاب الأميركى من الاتفاق النووى مع إيران، تفادياً لتدهور الأمور، وفى حمل البيت الأبيض على مسلك طريق المفاوضات.



خلاصة القول، إن انقلاب «ترامب» على سياسات سلفه فى الشرق الأوسط، قد تقود إلى مواجهة استقطابية بدأت ملامحها بالتشكل بين حلفين دوليين إقليميين تقودهما كل من أميركا وروسيا مع حلفائهما.. فيما تقف القاهرة فى وضعية وسطية حرجة بين المحورين اللذين يؤثران فى مسارح العمليات المتوترة فى سوريا واليمن أو فى الساحات كامنة التوتر كما فى العراق ولبنان، وكأن الشرق الأوسط يعود على بدء باللقاء الأميركى مع السعودية 2017.. على غرار لقائهما الذى دشن تحالفهما 1945، كما ليس من المستبعد أن يؤثر التنافس بين المحورين وحلفائهما، على الأوضاع الداخلية فى دول الشرق الأوسط، تماماً مثلما حصل فى المنطقة فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، حيث لا أحد من الكبار يعارض بقاء شرق أوسط «قلق ومتوتر لفترة طويلة، إلا أن التحولات الهائلة فى المنطقة والتى تعمدت بدماء مئات الألوف من أبنائها فى السنوات الأخيرة.. لن تقبل أن تذهب دماؤهم هدراً.