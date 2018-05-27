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عقـــارات
31 مايو آخر موعد لسداد مقدمات حجز الأراضي الأكثر تميزا
الأحد 27 مايو 2018 12:40 م
جهاز 15 مايو
أخر الأخبار
جهاز 15 مايو
سحر نصر:
طالب المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، الفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضى الأكثر تميزاً، والتى تم التقدم لها فى الفترة من 28/1/2018 15/2/2018، بسرعة سداد مقدمات الحجز طبقاً لكراسة الشروط فى موعد غايته يوم الخميس 31/5/2018، داعياً الفائزين للالتزام بالسداد فى ضوء ما ورد بكراسة الشروط
وتم طرح 19412 قطعة من الأراضي الأكثر تميزا كالتالي: 3736 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و3264 قطعة بمدينة حدائق أكتوبر، و1264 قطعة بمدينة بدر، و4309 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و550 قطعة بمدينة السادات، و585 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و2731 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و790 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و379 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و340 قطعة بمدينة المنيا الجديدة، و447 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و466 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و485 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و66 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.
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