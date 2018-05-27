شركات التمويل والتأجير والتخصيم تتجه للجمع بين الأنشطة

إيمان زكريا

■ إيمان زكريا: شركات تمويل عقارى طلبت الحصول على رخصة تخصيم

■ مصدر بالهيئة: شركة تأجير تمويلى تسعى لإضافة نشاط التخصيم

■ سليم: درايف للتخصيم تدرس إضافة نشاط التأجير

■ فهمى: التوفيق تسعى لإضافة نشاطى التخصيم و«SMEs»



أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى



تتجه أنظار شركات التأجير التمويلى والتخصيم، نحو إضافة أنشطة جديدة بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية، بالجمع بين الأنشطة المختلفة فى شركة واحدة.



أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مايو2017، الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة، فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، بهدف التيسير على الشركات، وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيعاً على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى.



قال عاملون بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إن الشركات العاملة بالتمويل العقارى والتأجير والتخصيم تهدف إلى إضافة الأنشطة بدلا من تأسيس كيانات جديدة منفصلة ومستقلة، بهدف تخفيض النفقات وتقليل التكلفة، مشيرين إلى أن الجمع بين الأنشطة أفضل بشكل كبير من تأسيس شركات جديدة.



حددت الهيئة الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية أبرزها أن يكون لدى الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقاً للنشاط الذى خصص من أجله، وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجته وأولاده القصر، عن %10 من حقوق الملكية، وألا تزيد عن %20 حال أن العميل شخص اعتبارى و%25 فى حالة وجود أطراف مرتبطة.



قالت إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك إقبال من شركات التمويل العقارى على رخص لمزاولة نشاط التخصيم، لافتة إلى أن الإقبال على نشاط التخصيم فى الوقت الراهن كبير.



أضافت أن الهيئة منحت شركتين مؤخرا رخص جديدة لاقتحام نشاط التخصيم، ليرتفع عدد الشركات إلى ٩ شركات بعد التراخيص الجديدة، متوقعة دخول شركات أخرى للسوق خلال العام الحالى.



قالت إن نشاط التخصيم يشهد انتعاشة كبيرة بعد إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يناقش حاليا فى البرلمان.



فيما كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية، رفض الإفصاح عن هويته، عن قيام الهيئة فى الوقت الراهن بدراسة طلب مقدم من إحدى شركات التأجير التمويلى، لإضافة نشاط التخصيم، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من الشركات على التخصيم سواء عبر إضافة النشاط أوتأسيس كيانات جديدة.



ووفقا للضوابط، فإن الرقابة المالية عليها البت فى الطلب المقدم - من الشركات الراغبة فى إضافة أنشطة أخرى- خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء الشركة للمتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعليها أن تصدر قرارها فى ضوء اعتبارات أهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق، من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة، أوالتوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أوخبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.



وقال المصدر فى تصريح لـ«المال»، إن الشركات أصبحت تفضل إضافة الأنشطة فى كيان واحد، بدلا من تأسيس كيانات جديدة منفصلة، لافتا إلى أنه بعد صدور قانون التأجير التمويلى والتخصيم، تقبل الشركات بشكل كبير على إضافة الأنشطة، لا سيما التخصيم والتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



يشار إلى أن حجم رصيد الحسابات المدينة، والأوراق التجارية المشتراة ارتفع بنسبة %21.2، نهاية 2017، ليصل إلى 4.9 مليار، مقابل 4 مليارات جنيه نهاية 2016، كما ارتفع إجمالى عدد عملاء النشاط إلى 304 عملاء نهاية 2017، مقابل 256 نهاية 2016، بنسبة %18.8، واستحوذت شركات QNB الأهلى، ودرايف، والمصرية، على %93.9 من حجم النشاط بنهاية العام الماضى، موزعة بواقع %57.6 للأولى، %19.7 للثانية، و%16.5 للمصرية.



يقول أحمد سليم، العضوالمنتدب لشركة درايف فاينانس -ذراع التخصيم- لشركة جى بى أوتو، إن شركته تدرس حاليا اختراق نشاط التأجير التمويلى مستهدفة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتخذ هذه الخطوة العام المقبل، عقب إصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، جارى دراسته حاليا.



كانت «المال» قد انفردت منذ أسابيع قليلة بالمسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم -يناقش حاليا بمجلس النواب- الذى يضم 84 مادة، مقسمة على 7 أبواب، ومواد الإصدار، وعددها 4 مواد إصدار تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.



جمع مشروع القانون بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، فى إطار قانونى واحد، كونهما من أدوات التمويل المالى، غير المصرفى لخدمة النشاط الاقتصادى، سواء عبر توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت على احتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون أن تطلب سداد كامل ثم الشراء عبر التأجير التمويلى، أومن خلال توفير السيولة النقدية عبر التخصيم لتوفير رأس المال العامل.



توقع سليم، نموًا فى حجم أعمال شركته بشكل خاص، والقطاع بشكل عام بدءًا من النصف الثانى من العام الحالى، والعام المقبل، بدعم استمرار المركزى فى اتجاهه نحوسياسة نقدية توسعية.



كشف عن استهداف شركته لزيادة رأسمالها عبر توريق جزءًا من محفظتها المالية، بين 400 و500 مليون جنيه فى 2019، إلا أنه ربط تحقق ذلك باستمرار البنك المركزى فى خفض معدلات الفائدة، بنسبة إجمالية %4 نهاية العام.



تتطلع شركة التوفيق للتأجير التمويلى لاختراق نشاطى التخصيم، والتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، العام المقبل، وفقا لطارق فهمى العضوالمنتدب للشركة، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن الاستثمارات المرصودة للمجالين.



ربط فهمى اختراق نشاط التخصيم بإقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم المعروض حاليا على مجلس الدولة، نظرا لأنه -القانون- يتيح لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التخصيم دون الحاجة للحصول على رخصة إضافية.



أشار فهمى إلى أن شركته تعاود ممارسة نشاط التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء صدور تعريفات محددة لهذه المشروعات من البنك المركزى المصري.



يشار إلى أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم، سمح بممارسة التأجير التشغيلى، لأول مرة، بشرط إعداد حسابات مستقلة، كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية، وسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.



لفت العضوالمنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إلى أن شركته تجرى مفاوضات مع أحد البنوك الحكومية للحصول على خط ائتمانى بقيمة 100 مليون جنيه، توظيفها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كان البنك المركزى قد أصدر تعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الربع الأول من العام الماضى، ليصبح حجم أعمال الشركات الصغيرة من مليون إلى 50 مليون جنيه، والشركات المتوسطة؛ يصل حجم أعمالها، من 50 إلى 200 مليون جنيه بالنسبة إلى الشركات القائمة.