مطاحن الإسكندرية تعتمد 29 مليون جنيه استثمارات 2018 – 2019

مطاحن ومخابز الإسكندرية 66

منى عبدالباري:



اعتمدت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية خطة استثمارية قيمتها 29 مليون جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، تخصص لعدة أغراض أبرزها استكمال تأهيل مطحن إسكندرية، ومطحن الدخيلة.



وقالت الشركة في محضر جمعيتها العمومية عن يوم أمس السيت، إن الخطة الاستثمارية سيتم تمويلها ذاتيا، وستوجه أيضا لاستثمارات عقارية، وتطوير نظم المعلومات والحاسب الآلي، وكذلك خدمات العاملين.



كما اعتمدت "مطاحن الاسكندرية" خلال الجمعية العمومية أيضا الموازنة التقديرية للعام المقبل، بصافي ربح 30 مليون جنيه، بانخفاض 17% عن المستهدف خلال العام الجاري البالغ 35 مليون جنيه.



يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، سجلت مطاحن الإسكندرية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 10.6% لتبلغ 26.96 مليون جنيه، مقابل 24.38 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

