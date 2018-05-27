أبو ظبى الإسلامى: لم نتخذ قرارا بزيادة رأس المال

مصرف أبو ظبي الإسلامي

رجب عزالدين:



قال مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، إن مضاعفة رأس المال من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات تمثل توجها مدرجا بالقوائم المالية وليس قرارا من مجلس الإدارة.



جاء ذلك فى بيان من البنك للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف حول توجه البنك إلى مضاعفة رأس المال من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك الانتهاء من تأسيس صندوق ثالث في الأسهم.



وقالت البنك إن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بالشروع فى زيادة رأس المال، وأن هذا المبلغ المجنب مدرج فى القوائم المالية منذ تجنيبه تحت حساب زيادة رأس المال وحتى آخر قوائم المالية تم نشرها فى 31 مارس 2018.



وتابع المصرف إن المقصوص بتأسيس صندوق ثالث فى الأسهم إعداد الترتيبات الأولية للحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء الصندوق.



