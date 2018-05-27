نصر تقرر تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

سحر نصر 787

المال- خاص:



أصدرت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر والذي سيتولى مهام إدارة الصندوق لثلاث سنوات قادمة.



وضم مجلس الإدارة 9 أعضاء هم دكتور شريف عطيفه ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية ، وثلاثة ممثلين عن الشركات الأعضاء بالصندوق تم انتخابهم من اعضاء الصندوق فى نوفمبر 2017، وهم عيسى فتحى، وأسامة محمد شومان، وأحمد قطب العشرى.



وضم تشكيل المجلس كذلك محسن عادل ممثلا عن البورصة المصرية، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة هم احمد ممدوح ابو العزم، وجلال الجنزوى، ووليد سلطان، وذلك وفقا لبيان صدر عن هيئة الرقابة المالية اليوم .



ويتم اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوى الخبرة وبموافقة الأغلبية المطلقة لآعضاء المجلس.



وأشار البيان إلى أن القرار رقم ( 102) لسنة 2018 حدد مدة تشكيل مجلس ادارة الصندوق - باستثناء ممثلا البورصة وشركة مصر للمقاصة - لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ابتداء من تاريخ صدور القرار الوزارى.



وفى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلى الشركات الأعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها او إنقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة العضو الذى خلا مقعده.