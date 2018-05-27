البورصة تختبر مستوى 16900 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها الحالية، وأن يتجه المؤشر الرئيسى لاختبار منطقة 16900 نقطة، ونظيره السبعينى قرب 860 نقطة.



وكانت البورصة قد أنهت تعاملات اﻷسبوع المنقضى على هبوط، وسجل مؤشر EGX30 بنسبة %1.4 ليصل الى 16634 نقطة، و%0.1 لنظيره الأوسع نطاقًا عند 2179 نقطة، فيما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.72 مسجلاً 858 نقطة.



وبلغت قيم التداول نحو 4 مليارات جنيه مقابل 6.8 مليار خلال اﻷسبوع السابق له، وظل رأس المال السوقى دون تغير للأسبوع الثانى على التوالى عند 949 مليارًا.



وسجل اﻷجانب صافى شراء بقيمة 59.8 مليون جنيه، والعرب صافى شراء 21 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، يُذكر أن تعاملات اﻷجانب سجلت 11.4 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن.



وتوقع توقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "أمان" لتداول اﻷوراق المالية، أن تتماسك البورصة خلال اﻷسبوع الجارى قرب مستويات 16900 نقطة، وذلك عقب وصولها لمستوى الدعم عند 16500 نقطة بجلسة اليوم اﻷحد.



وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن تحركاته أفضل أداءً من نظيره الثلاثينى بشكل طفيف، مرجحًا تحرك المؤشر بين 853 و873 نقطة.



وتابع: إن التوقعات تُشير الى استمرار البورصة فى تحركاتها الضيقة حتى الربع اﻷخير من العام الجاري، لتعاود الصعود مرة آخرى بنهاية العام الحالي.



وعلى صعيد اﻷسهم توقع الأعصر تحرك «التجارى الدولى» بين 83 و88 جنيها، و«هيرمس» بين 22 و24 جنيها، و«جلوبال تيلكوم» بين 5.10 و5.60 جنيه.



فى السياق نفسه، توقع هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "أكيومن" لتداول اﻷوراق المالية، أن تحافظ البورصة على تحركاتها الحالية، موضحًا أنها تحتاج لدواعم قوية تساعدها على التماسك مرة أخرى.



وأشار الى أن البورصة تمر بحركة تصحيحية إلا أنها على اﻷجل الطويل تسير فى اتجاه عام صاعد، مضيفا أن صعود المؤشر أعلى 17000 ثم 18000 سيساعده للتجربة مره آخرى على القمم السابقة.



وتوقع حسن تحرك المؤشر الرئيسى بين مستويى الدعم 16500 نقطة و 16750 نقطة، مرجحًا اتجاه مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة لاختبار 860 نقطة، وقال إن البقاء أعلاها يبشر بإشارة جيدة بالنسبة له.



واستبعد المحللون وجود أى تأثيرات على حركة المؤشرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط عالميًا، والتى أغلقت بنهاية تعاملات أمس الأول على خسائر أسبوعية بنحو %5 مع مخاوف زيادة الإنتاج.