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سيـــاســة
السيسي لمحمد صلاح: أتمنى عودتك للملاعب قريبا
الأحد 27 مايو 2018 11:41 ص
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح نجم منتخب مصر والعودة للملاعب بعد إصابته أمس فى مباراة الفريق مع ريال مدريد.
وكان راموس قد تسبب فى إصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى انتهت بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى، وهو ماسبب حالة غضب بين المشجعين الإنجليز والعربية أيضا.
وأضاف السيسي فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً.
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