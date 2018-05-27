3 شركات تسعى للانضمام لمبادرة المركزى للتمويل العقارى

التمويل العقارى

أحمد الدسوقى



تسعى 3 شركات تمويل عقارى هى: العربى الأفريقى، وسكن، والتيسير، للانضمام لمبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى الدخل التى أطلقها فى 2014.



وقالت مصادر لـ«المال»، إن الشركات الثلاث فى مرحلة إعداد البنية التحتية اللازمة للانضمام، وأن المبادرة يشارك بها حتى الآن 6 شركات، هى: الأولى، والأهلى، وكونتكت، وأملاك، والمصرية للتمويل، والأهلى المتحد، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى يصل إلى 11 شركة.



ولفتت إلى أن البنك المركزى خصص للشركات شريحة ضمن المبادرة بقيمة 500 مليون جنيه، ضخت منها قرابة 200 مليون جنيه، وتتصدر «الأولى» قائمة التمويلات، يليها شركة الأهلى، متوقعة الانتهاء من قيمة الشريحة بالكامل خلال العام الحالى.



وأشارت المصادر إلى أن أغلب تمويلات الشركات وجهت لشريحة محدودى الدخل، كونهم الأكثر احتياجاً لتلك النوعية من التمويلات ذات الفائدة المنخفضة.



كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى قد وقعت عقدا مع البنك المركزى فى مارس 2017 لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى مبادرته، بغرض توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وبمقتضاها حصلت «إعادة التمويل» على قرض مساند قيمته 500 مليون جنيه لإعادة ضخه للشركات الراغبة فى العمل وفقا لأليات المبادرة.



وقالت مصادر إنه سيتم التفاوض مع «المركزى» للحصول على شريحة أخرى للشركات بنفس القيمة على أقل تقدير.



ورصد «المركزى» لمبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل 10 مليارات جنيه، قيمة مبدئية، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح التمويل بفائدة «7 و%8» لمحدودى ومتوسطى الدخل، حسب الترتيب، وفى فبراير الماضى سمح بتمويل أصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه شهرياً، بفائدة متناقصة %5 سنويًّا.



كما أتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.