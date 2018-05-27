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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج #حجب ـ يوتيوب ـ في السعودية يدخل الترند العالمى على تويتر
الأحد 27 مايو 2018 11:33 ص
يوتيوب
أخر الأخبار
يوتيوب
أحمد صبرى:
تصدر هاشتاج #حجب_يوتيوب_في_السعودية المركز الأول على ترند المملكة بموقع التدوينات المصغرة تويتر بعد عرضه فى وقت سابق فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك بعد يومين من حكم المحكمة الإدارية العليا فى مصر بإغلاق الموقع لمدة شهر لإساءته للنبي وهو ما أدي الى حملة تضامن فى السعودية ضد الموقع.
كما دخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على العالم صباح اليوم الأحد، حيث تصدر المركز الخامس، بعدد تغريدات بلغ 53 ألف تغريدة، جميعها تتناول الدعوة لإغلاق يوتيوب وتحيزه ضد المعتقدات الإسلامية.
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