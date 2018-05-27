الكويت الوطنى يقتنص تدبير 3 مليارات جنيه لإيجاس

سهير محمد وسيد بدر:

فاز بنك الكويت الوطنى – مصر بصفقة تدبير قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمقابلة توسعاتها فى توصيل الغاز للمنازل خلال الفترة المقبلة.





وتستهدف «إيجاس» توصيل الغاز لنحو600 ألف وحدة سكنية خلال العام الجارى، باستثمارات 2 مليار جنيه، ليصل عدد المنازل التى تستفيد من خدمات الشركة إلى 9.4 مليون وحدة سكنية، حسب تصريحات سابقة لرئيسها، المهندس أسامة البقلى، مطلع فبراير الماضى.





وقالت مصادر لـ «المال» إن البنك فاز بتدبير القرض بعد منافسة مع بنوك أخرى بينها (الأهلى والقاهرة)، ويصل الأجل الزمنى لنحو5 سنوات، بينها عامان فترة سماح .





وأضافت أن البنك بدأ ترويج التمويل على عدد واسع من البنوك المحلية بينها، تنمية الصادرات، والعقارى، والتنمية والعمال، والمصرف المتحد.





يشار إلى أن قطاع البترول والغاز من أكثر القطاعات حصولا على قروض خلال الفترة الماضية، فى ظل ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية فيهما.





وسجلت استثمارات شركات البترول الأجنبية نحو6.6 مليار دولار فى العام المالى 15/2016 و8.1 مليار دولار فى العام المالى 16/2017 وتستهدف وزارة البترول، حسب تصريحات الوزير طارق الملا، جذب استثمارات بنحو10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى.





وحصلت الهيئة العامة للبترول، الخميس الماضى، على قرضين، الأول بقيمة 750 مليون دولار من بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى و100 مليون دولار إضافية من الأخير فقط، بضمان وزارة المالية بأجل زمنى 5 سنوات.





ونجح «الكويت الوطنى» العام الماضى فى تدبير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لصالح الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد« بالتعاون مع المجموعة المصرفية الكويتية، لمقابلة الخطة التوسعية للشركة، وجدد فى يناير الماضى تمويلا لهيئة البترول بقيمة 10 مليارات جنيه، جزء منه بالدولار، وبضمان وزارة المالية لمقابلة الاحتياجات المالية للهيئة.





تأسست «إيجاس» فى أغسطس 2001، ككيان مكلف بالتركيز على أنشطة الغاز الطبيعى، ووضع خطة عمل فعالة لتنظيم التعامل مع موارد الغاز، وتشارك فى مجموعة واسعة من المجالات، بما فى ذلك الاستكشاف والحفر والإنتاج، وتكرير ونقل وتوزيع الغاز، بالسوق المحلية، وتتبعها 5 شركات.





وتسعى الشركة إلى استكمال مشروعات حفر وتنمية آبار بالبحر المتوسط، ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى بنهاية 2017/2018، إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، يرتفع إلى 7 مليارات بنهاية 2018/2019، بعد استكمال مشروعات حقول «ظهر وآتول وجيزة وفيوم»، بالإضافة إلى وضع 39 بئرا تنمويا على خطوط الإنتاج، تبعا لما هومنشور على الموقع الإلكترونى للشركة.