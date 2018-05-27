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رياضة
كلوب يتحدث عن إصابة صلاح: أشبه بالمصارعة
الأحد 27 مايو 2018 02:34 ص
كلوب يتحدث عن إصابة صلاح: أشبه بالمصارعة
أخر الأخبار
كلوب يتحدث عن إصابة صلاح: أشبه بالمصارعة
متابعات:
وصف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، بـ «الخطيرة». وقال «كلوب» عقب المباراة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: «إنها إصابة خطيرة.. حقًا إصابة خطيرة».
وتابع المدير الفني الألماني: «إنه في المستشفى الآن للقيام بآشعة. الإصابة قد تكون في الترقوة أو الكتف. إنها لا تبدو جيدة على الإطلاق، هذا كل شيء».
وشهد نهائي دوري الأبطال خروج صلاح مصابًا في الدقيقة 30، بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، في المباراة التي حسمها الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد اللقب الأوروبي الـ 13 في تاريخه، والثالث على التوالي.
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