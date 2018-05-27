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رياضة
شوبير: محمد صلاح لن يغيب أكثر من 3 أسابيع
الأحد 27 مايو 2018 12:49 ص
شوبير: محمد صلاح لن يغيب أكثر من 3 أسابيع
أخر الأخبار
شوبير: محمد صلاح لن يغيب أكثر من 3 أسابيع
أحمد صبرى
أعلن الإعلامى، أحمد شوبير، إن نجم المنتخب محمد صلاح لن يغيب عن الملاعب أكثر من 3 أسابيع جراء إصابة مباراة السبت، في إشارة للحاق بمباريات المنتخب فى كأس العالم.
وكان راموس تسبب فى إصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى انتهت بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وهو ماسبب حالة غضب بين المشجعين الإنجليز والعرب أيضا.
وقال شوبير فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة: "تم إجراء الأشعة لـ محمد صلاح .. تشخيص الإصابة هي جزع في أربطة مفصل الكتف .. ومدة غيابه ستتراوح بين 10 أيام إلى 3 أسابيع"
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