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رياضة
أول تعليق من كوبر على إصابة محمد صلاح
السبت 26 مايو 2018 10:58 م
أبو ريدة وكوبر
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أبو ريدة وكوبر
متابعات
رفض هيكتور كوبر المدير الفني للفريق استباق الأحداث مفضلًا التريث حتى تتضح كافة المعلومات حول إصابة نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فيما أشار الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أنه ينتظر التقرير الطبي عن حالة محمد صلاح مع انضمامه لبعثة الفريق لوضع البرنامج العلاجي المناسب
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تمنى ألا تتسبب الإصابة في ابتعاد صلاح لوقت طويل.
وكانت بعثة المنتخب الوطني قد تابعت مباراة ليفربول وريال مدريد على هامش إفطارها في أولى أيام وصولها إلى إيطاليا لاستكمال معسكره الأخير الذي يلتقي خلاله مع منتخب كولومبيا يوم الجمعة المقبل قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها الوطني في ختام معسكره استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روس
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