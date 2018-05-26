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ميدو يتهم راموس بتعمد إصابة صلاح
السبت 26 مايو 2018 10:36 م
بالفيديو.. راموس وراء إصابة مو صلاح في مباراة تاريخية مع الريال
أخر الأخبار
بالفيديو.. راموس وراء إصابة مو صلاح في مباراة تاريخية مع الريال
أحمد صبرى
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إن من يفهم في كرة القدم يعلم أن راموس تعمد إصابة محمد صلاح فى المبارة التى تجرى الآن بكييف، قائلا: أتمنى أن لاتؤثر الإصابة على مشاركة صلاح فى كأس العالم.
وكان راموس قد تسبب فى إصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى تلعب الآن فى كييف بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وهو ماسبب حالة غضب بين المشجعين الإنجليز والعربية أيضا .
وقال ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة : "اَي لاعيب في العالم وهو بيقع كان هيسيب أيد المنافس ولكن راموس فضل ماسك أيد صلاح ولف بيها".
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