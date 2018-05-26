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رياضة
ساويرس: مصر بتحبك يا صلاح وهنأخد حقنا من راموس
السبت 26 مايو 2018 10:27 م
ساويرس: مصر بتحبك يا صلاح وهنأخد حقنا من راموس
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ساويرس: مصر بتحبك يا صلاح وهنأخد حقنا من راموس
أحمد صبرى
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن خروج محمد صلاح من مبارة الريال وليفربول بسبب الإصابة "بوظ الماتش " مؤكدا ان ليفربول كان مسيطرا على المبارة قبل خروجه مخاطبا صلاح : الماتش كده باظ وخسر حلاوته من غيرك.
وكان راموس قد تسبب فى اصابة النجم المصري محمد صلاح فى المبارة التى تلعب الان فى كييف بين فريقي ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وهو ماسبب حالة غضب بين المشجعين الإنجليز والعربية ايضا .
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة : و لا يهمك يا ابو صلاح مصر كلها وراك وبتحبك و حبت ليفربول علشان خاطرك وفى تفريدة اخرى قال : و حياةً ... يا سرجيو يا رامس لهناخد حقنا منك.
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