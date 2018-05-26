تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 650 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعا خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم، نحو 650 جنيها للجرام، مقابل 652 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 اليوم، 557 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 743 جنيها، بدلا من 745 جنيها أمس.



وسجلت الأوقية 1300 دولارا أمريكيا بدلا من 1303 دولارا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5204 جنيها



