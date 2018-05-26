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سيـــاســة
سكاي نيوز: تدمير طائرة دون طيار اقتربت من مطار أبها السعودي
السبت 26 مايو 2018 07:32 م
طائرة إسرائيلية بدون طيار
أخر الأخبار
طائرة إسرائيلية بدون طيار
أحمد صبرى
نقلت قناة سكاى نيوز عربية عن التحالف العربي، رصده وتدميره طائرة دون طيار اقتربت من مطار أبها بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ عملية إرهابية أطلقها الحوثيون.
وأضافت القناة أنه تم استهداف من أطلقوا الطائرة فى عملية نوعية، مؤكدة أن مطار أبها يعمل بشكل طبيعي فى الوقت الحالي.
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