منتخب مصر يصل ميلانو.. وينتقل إلى بيرجمو

منتخب مصر يصل ميلانو

على المصرى



وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، قادمة من الكويت، وبدأت رحلتها إلى مدينة بيرجمو التي تبعد عن المطار ما يزيد على 100كم، وتضم 27 لاعبًا في انتظار انضمام محمد صلاح وأحمد المحمدي إلى معسكر الفريق بإيطاليا.



ومن المقرر أن يكتفى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، بأداء مران في العاشرة مساء اليوم بعد تناول اللاعبين لإفطار خفيف، ويؤذن لصلاة المغرب في التاسعة مساء وسط إصرار اللاعبين على صيام رمضان.