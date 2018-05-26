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رياضة
الأهلى: حكم القضاء الإداري ليس له علاقة بالانتخابات الماضية
السبت 26 مايو 2018 05:15 م
مجلس إدارة النادى الأهلى
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مجلس إدارة النادى الأهلى
على المصرى:
قال محمد فتحي، المحامي بالنادي الأهلي، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العز، رئيس مجلس الدولة، لا يخص انتخابات النادي الأهلي التى أجريت في 30 نوفمبر 2017، لكنه يخص إدراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد، في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.
وأوضح أن حيثات الحكم، أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية، هو سبب زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة أن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديدة، تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد، وأصبحت أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة عنه لاغية، ولا أثر لها.
وأوضح أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل، ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد بجلسة 15 مارس 2017، قد انتهى أي أثر قانوني له.
يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق كان قد قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين16,17 مارس 2017 لمناقشة الميزانية، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد، وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وبجلسة 15 مارس 2017 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه، الذى أصبح غير ذي أثر، ومن ثم أصبح هذا الطعن ليس له أي اثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي، وفق لائحة نظام أساسي جديدة، صدرت من اللجنة الأوليمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.
رياضة
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