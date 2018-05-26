«رياضة البرلمان»: يحق لعمومية الأهلي اتخاذ ما تراه مناسبا ضد «الخطيب»

محمود الخطيب

ياسمين فواز:



استبعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر استدعاء أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي؛ لمناقشته في الاتهامات الموجهة ضده من قبل تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودى.



وشنَّ الشيخ انتقادات حادة واتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وعلى رأسه رئيس المجلس محمود الخطيب، عقب إعلان الشيخ الاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادى الخميس الماضي، كاشفا عن أن حجم دعمه المالي للنادي الأهلي بلغ 260 مليون جنيه خلال 5 أشهر تولى فيها الرئاسة الشرفية للنادي.



ووفقًا للنائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"المال" فإن اللجنة تأمل من الأهلي الرد على "آل الشيخ" ببيان مفصل للرد على كل الاتهامات المذكورة فيه، مؤكدا أن قانون الرياضة الجديد منح الجمعية العمومية الحرية المطلقة في التعامل مع مجالس إدارات الأندية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في المواقف المماثلة.



وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن الجمعية العمومية للنادى الأهلي لديها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع مجلس الخطيب فيما تراه مناسبا، منوها بأن حال ثبوت أي مخالفات مالية ضد مجلس إدارة الأهلي ستدخل وزارة الرياضة للتحقيق في الأمر.



واستبعد الزياتي استدعاء لجنة الشباب والرياضة أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلي لمناقشة الاتهامات الموجهة إليهم، قائلا: "هذا الأمر لا شأن للبرلمان به".



وناشد وكيل اللجنة النادى الأهلي بإيضاح كل الأمور للرأي العام عقب البيان الصادر من الشيخ للقضاء على حالة البلبلة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكر بيان صادر من مكتب تركي آل الشيخ أنه يود أن يوضح "بعض الحقائق حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد أن التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي الأهلي، وعدم إيضاحها للحقائق، وإظهار الواقع كما هو".



فيما رفض النائب رضا البلتاجي عضو اللجنة التعليق على الأمر، قائلا: "اعتذر عن التعليق".



وأكد تركي آل الشيخ دعمه لترشح الخطيب لرئاسة النادي وتمويل حملته الانتخابية بمبلغ 6 ملايين جنيه ضد منافسه محمود طاهر، كما تحدث عن مطالبه الخطيب له بالتدخل في عدة صفقات لشراء وبيع لاعبين والتعاقد مع مدرب، بالإضافة إلى مشروع "استاد القرن".



واتهم آل الشيخ الخطيب بأنه كان يتراجع عن بعض طلباته بعد أن يقترب آل الشيخ من تنفيذها أو بعد تنفيذها، لافتا إلى تعرضه لحملة إعلامية شرسة مليئة بالإساءات بسبب عدم التوضيح والموقف السلبي من إدارة الأهلي .



كما انتقد آل الشيخ تعامل إدارة الأهلي معه كأنه "جهاز صراف"، وقال إنه بسبب الأخطاء والتشويه الذي حدث له أصبح في نظر جمهور الأهلي "شوال الرز" الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية، وهدد في ختام حديثه بكشف المزيد من الحقائق إذا اضطر إلى ذلك.



ولم يتسن لـ"المال" الحصول على رد من إدارة النادي الأهلي التي التزمت الصمت بعد بيان آل الشيخ.



وأثارت تصريحات تركي آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه "فضيحة" لإدارة النادي الأهلي.