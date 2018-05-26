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سيـــاســة
على رأسهم حسن مالك.. تأجيل نظر طعن المتهمين بضرب الاقتصاد
السبت 26 مايو 2018 03:23 م
حسن مالك
أخر الأخبار
حسن مالك
نجوى عبدالعزيز
قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 56 متهما في القضية المعروفة بضرب الاقتصاد القومي المتهم فيها حسن مالك وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 14 يوليو لضم المستندات.
كان النائب العام أحال الإخواني حسن مالك وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج..
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في القضية المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
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