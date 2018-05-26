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نقل وملاحة
ختام ناجح للموسم السياحي بموانئ البحر الأحمر
السبت 26 مايو 2018 02:04 م
مواني البحر الأحمر
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مواني البحر الأحمر
نادية سلام:
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر انتهاء الموسم السياحى بموانئ البحر الأحمر بنجاح ودون تسجيل اى شكاوى للخطوط والتوكيلات الملاحية حيث بدأ الموسم السياحى بموانئ الهيئة منذ أكتوبر الماضى، وشهد وصول وسفر 35 ألف سائح من خلال استقبال 18 ألف ومغادرة 17 ألف سائح قاموا برحلات مكوكية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وقال يوسف إن ميناء سفاجا حاز بالنصيب الأكبر من السفن السياحية من خلال وصول وسفر 20 ألف سائح حيث ساهمت أعمال تطوير الميناء وزيادة مساحتها وإقامة صالات جديدة للوصول والسفر فى زيادة عدد السفن السياحية بعد أن أصبحت الميناء محطة ترانزيت على الخط الملاحى العقبة / صلالة مما ساهم فى جذب الخطوط الملاحية للميناء، كما شهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 11 ألف سائح بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 4 آلاف سائح.
وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات مشددة لمديرى الموانئ بأعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم وتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.
وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال الموسم السياحى زيارة أكبر السفن السياحية على مستوى العالم ومنها السفينة MEIN SCHIFF 5 و هى من أحدث السفن السياحية وتحتل المركز السابع عالميا مما يعكس الثقة فى الموانئ المصرية والقدرة على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم جميع الخدمات ويعمل على جذب المزيد الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.
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