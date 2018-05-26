محاكمة مرشد الإخوان وآخرين 29 مايو

محاكمة بديع

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بتاجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و738 متهمًا آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 29 مايو الجاري، لسماع المتهمين.



ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.



وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.