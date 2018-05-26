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تأميـــن
مصر للحياة توزع 2 مليون على حاملى أمان الشهر المقبل
السبت 26 مايو 2018 01:35 م
أحمد عبد العزيز
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أحمد عبد العزيز
الشاذلى جمعة:
قررت شركة "مصر لتأمينات الحياة" توزيع 2 مليون جنيه جوائز نقدية على عملاء شهادة "أمان" الادخارية التى يتم إصدارها من خلال فروع بنوك بنوك "الأهلى" و "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى" خلال الشهر المقبل.
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة أنه سوف يتم اختيار 200 حامل للشهادة بشكل عشوائى بواقع 10 آلاف جنيه لكل منهم وذلك فى إطار تشجيع المواطنين على شراء الشهادة وهى منتج مشترك بين الشركة والبنوك الأربعة.
وأضاف عبد العزيز أنه سوف يتم توزيع 8 ملايين جنيه على حاملى الشهادة كل عام بواقع 2 مليون جنيه كل ثلاثة شهور وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بوسائل الإعلام ليتسنى لهم التوجه للحصول على قيمة الجائزة.
ومنتج "أمان" هو شهادة استثمار بنكية توفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويوجد 5 شرائح للمنتج والتى يمكن لأى مواطن شرائها بقيمة 500 جنيه و 1000 جنيه و 1500 جنيه و 2000 جنيه و 2500 جنيه وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه و 20 ألف جنيه و 30 ألف جنيه و 40 ألف جنيه و 50 ألف جنيه وفقا لقيمة الوثيقة وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألف جنيه و 100 ألف جنيه و 150 ألف جنيه و 200 ألف جنيه و 250 ألف جنيه وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل.
ويتراوح القسط التأمينى الخاص بالمنتج من 4 جنيهات شهريا أى 144 جنيها خلال ثلاث سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه ويتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيها شهريا أى 720 جنيها خلال 36 شهرا للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه.
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