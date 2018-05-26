بدوى يبحث مع القابضة للغزل خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال

الوزير يوجه بالإسراع في تحديث المحالج​

استغلال الأصول غير المستغلة والالتزام بسداد مستحقات الجهات الحكومية



أحمد عاشور



التقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مع مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات التي تواجه الشركات، وتنفيذ خطوات إعادة الهيكلة للنهوض بالشركات وتحسين الأداء.



وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الخطوة الأولى لإصلاح الشركات التابعة تتمثل فى زراعة القطن، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن محصول القطن فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة.



ووجه بالإسراع في خطوات تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية لتحسين الجودة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساهم في دعم صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصرى المعروف بجودته العالمية.



كما كلف إدارة الشركة القابضة بدراسة إمكانية دمج الشركات التابعة متشابهة النشاط مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين وإعادة تأهيلهم، والعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة بالشركات التابعة.



وقد تابع الوزير مع مجلس إدارة الشركة القابضة الموقف الحالى لعمليات استغلال الأصول العقارية لتوفير سيولة نقدية لتمويل تطوير الشركات وكذلك الالتزام بسداد مديونيات الشركات التابعة المستحقة لدى الجهات الحكومية.