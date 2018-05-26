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قطع المياه عن مناطق بالجيزة تبدأ صباح غد
السبت 26 مايو 2018 11:35 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (ميدان الرماية حتى دار المنى - حدائق الأهرام- عزبة جبريل - كفر غطاطى- المنصورية ومتفرعاتة - المريوطية ومتقرعاته - الوفاء والأمل - منشية البكارى - الثلاث طوابق- سهل حمزة - العريش - التعاون
منطقة حسن محمد – وضعف عن كفر طهرمس – كوم بكار)، وذلك ابتداء من الساعة 4 صباح غد الأحد الموافق ٢٧/٥/٢٠١٨ وحتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، نظرآ لأعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق بمحطة المتحف المصرى الكبير.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
شركة مياه الشرب
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