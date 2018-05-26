أحدث تصريح من كوريا الجنوبية عن تطورات قمة ترامب - كيم

وكالات:





رحّبت كوريا الجنوبية، السبت، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة التاريخية التي كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، والتي قرر فجأة الخميس إلغاءها ما زال ممكنا عقدها في موعدها المحدد في سنغافورة في 12 يونيو المقبل.