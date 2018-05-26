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أحدث تصريح من كوريا الجنوبية عن تطورات قمة ترامب - كيم
السبت 26 مايو 2018 05:03 ص
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
أخر الأخبار
المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب
وكالات:
رحّبت كوريا الجنوبية، السبت، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة التاريخية التي كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، والتي قرر فجأة الخميس إلغاءها ما زال ممكنا عقدها في موعدها المحدد في سنغافورة في 12 يونيو المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم يوي-غيوم: «نحن سعداء لعودة الحرارة إلى المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. نحن نتابع الوضع من كثب».
دونالد ترامب
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