الأهلى يوضح حقيقة بيان الرد على تركي آل الشيخ

محمود الخطيب

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نفت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، صدور أية بيانات السبت، لافتة إلى أن البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة وليس له علاقة بالنادي ومسؤوليه، حسب القناة الرسمية للنادي عبر «فيس بوك».

فيما أفادت الصفحة الرسمية للنادي عبر فيس بوك، بأن مجلس إدارة الأهلي لم يصدر أي بيانات والبيان الذي يتم تداوله حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة وليس له علاقة بالنادي وإدارته.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، بيان منسوب لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ولمجلس الإدارة، للرد على بيان تركى آل شيخ.