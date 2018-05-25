تسجل أدنى مستوى منذ 6 شهور









خالد بدر الدين









هوت أسعار أسهم شركة سنتامين للتعدين المتخصصة في إنتاج الذهب بأكثر من 18% فى ختام تعاملات اليوم الجمعة ببورصة لندن لينزل سعر السهم إلى حوالى 1.31 جنيه استرلينى ليسجل أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر الماضى.





ذكرت وكالة رويتر أن شركة سنتامين خفّضت، اليوم الجمعة، توقعاتها الاسترشادية لإنتاج العام بأكمله بشدة، وزادت توقعاتها للتكلفة بسبب تدني جودة المعدِن الخام في منجم السكري التابع لها بمصر، مما دفع أسهمها للهبوط لأدنى مستوى منذ حوالى 6 شهور.





وقالت شركة سنتامين، في تحديث بشأن الإنتاج، اليوم الجمعة، إن إنتاج الذهب هذا العام سيتراوح في الوقت الحالي بين 505 و515 ألف أوقية، مقارنة مع التوقعات السابقة بإنتاج 580 ألف أوقية.





ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لإنتاج أوقية الذهب شاملة التكاليف اللازمة للحفاظ على الإنتاج الحالي والإنفاق الرأسمالي لسنتامين، وهي مؤشر للقطاع، ما يتراوح بين 875 و890 دولارًا للأوقية. وبلغ المستوى المستهدَف للتكلفة في السابق 770 دولارًا.





وأشارت شركة سنتامين إن هناك خامًا منخفض الجودة من منطقة انتقالية في عملية المنطقة المفتوحة بمنجم السكري ودرجة أقل تطورًا من باطن الأرض.





وأكدت شركة سنتامين أن الإنتاج من باطن الأرض منخفض نحو 10% مقارنة مع التوقعات بسبب نقص توفير المعدات، بينما تسبق الحمولات من المنطقة المفتوحة الجدول الزمني رغم كون الذهب المُستخرج أقل جودة.



