تركي آل الشيخ : دعمت الأهلى بمبلغ 260 مليون جنيه

محمود الخطيب

أحمد صبرى:



قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودى، إنه دعم النادى الأهلى بنحو260 مليون جنيه خلال 5 أشهر، كان فيها الرئيس الشرفي قبل اعتذاره عن ذلك المنصب أمس.



ووجه آل الشيخ فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة لجمهور الأهلي : لو كنت أبحث عن الشو لأعلنت منذ البداية عن حجم دعمي للنادي الأهلي الذي تجاوز مبلغ ٢٦٠ مليون جنيه، في فترة ٥ شهور، شرفت فيها بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي وكنت أتمنى أن أساهم بكل ما استطيع لتحقيق أحلام جماهير القلعة العظيمة.



وأضاف : وجدت حملة إعلامية شرسة مليئة بالإساءات للمرة المليون في ظرف أشهر بسبب عدم التوضيح والموقف السلبي من الإدارة فى عدة مواضيع، مثل اختيار مدرب ولم أتلق أي اتصال من الخطيب أو أي أحد من النادي الأهلي .



وعن أزمته الأخيرة قال : وجدت رسالة من الخطيب تبين أنه يسال هل موضوع المدرب التشيكي قريبا ومتى سيحسم فقلت في القريب العاجل، وفي ظهر نفس اليوم، عرفت أن النادي سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة "بيبو" وأنهم ألغوا الوكالة التي منحت لوكيل اللاعبين الرماح لإحضار المدرب التشيكي، وأن الموعد المحدد للفريق الهندسي لمعالجة وضع غرف الملابس ألغي أيضا، مما اعتبرته استمرارا في التظليل لجمهور النادي الأهلي وزيادة في الإساءة وتشويه الصورة لي .



وأوضح : اتصلت بالشخصية الكببرة التي كانت سببا في ترتيب لقائي الأخير مع الخطيب، وأبلغته أن يظهر بيان من النادي، لتوضيح الموقف مع إلغاء اجتماع مجلس إدارة النادي لأنه سيفسر أنه ضدي، رجع لي الشخص وقال نصا إن الكابتن بيبو يكن لي الاحترام والتقدير وأنه طلب مجلس الإدارة لامتصاص غضب الجماهير، وأنه سيخرج بيان لاحتواء الجمهور لكن كل شيء على ماهو عليه وأن الخطيب سينهي اختيار المدرب، وسيرسل لي التكلفة وكأني جهاز صراف وأنه أجل موعده مع المهندسين.



وبين : قلت له خلال نصف ساعة إما بيان توضيح الحقائق والأمور ويلغى الاجتماع وإلا سأعتذر عن الرئاسة الفخرية، وبعدها بدقائق اتصل خالد أبو بكر للتوسط ويقول إن عدلي القيعي اتصل به للتوسط، وأنه يعرف أن الإدارة أخطأت كثيرا، وهذ السبب في احتقان الجمهور فقلت أنا عند موقفي وطلبي، رجع لي الشخصية بعد نصف ساعة ليقول إنهم لا يستطيعون إلغاء الاجتماع لأنهم سيظهروا أمام الجمهور كأنهم جابوا ورا وأنهم عرضوا أن يضعوا البيان الذي سأصيغه بعد الاجتماع ، فشكرت الرجل الذي كان معي على الاهتمام وقررت إعلان الاعتذار لأنني اكتشفت أن الوضع غير مناسب للاستمرار بهذه الطريقة، وأن هناك تخبطا من هذه الإدارة وأيضا لما لمسته من إساءات وانتقاد حاد من جمهور الأهلي .

