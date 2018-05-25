القوات المسلحة تهنئ السيسى بذكري العاشر من رمضان

الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز

بدور إبراهيم:



بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكري العاشر من رمضان 1439ه هذا نصها :-



السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى



رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة



يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان ، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة ، ببطولاتهم وتضحياتهم ، وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.



إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب .



ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومى .



أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات .



وكل عام وأنتم بخير .



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،



كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.



وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1439هــ .



وأصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.