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استثمار
بوتين يعتذر أمام مستثمرين بسبب تأخره ويكرم آخرين
الجمعة 25 مايو 2018 04:32 ص
بوتين 556
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متابعات
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتذارا أمام مستثمرين أجانب، بسبب تأخره في الحضور للقائهم على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مستحضرا نكتة حول عمل رؤساء الدول.
ووفق ما نقله موقع تلفزيون روسيا اليوم، قال بوتين في هذا الصدد: "في البداية، أود أن أعتذر أمامكم بسبب أن لقاءنا قد تأخر.. لقد انتهينا للتو من المحادثات مع الوفد الفرنسي والرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون".
وتابع الرئيس الروسي: "وكاعتذار فيما يتعلق بالتأخير، أستطيع القول، كما يحبون أن يمزحوا هنا، إنني وزملائي (من الرؤساء)، ليست لدينا وظيفة محددة، لذلك نحن نحب التحدث وأن نحلم قليلا (بالأمور)، كل شيء (لدينا) يدوم إلى ما لا نهاية ، على خلافكم أنتم الناس، الذين تتحملون مسؤولية محددة عن أمور معينة، يتم التعبير عنها بمئات الملايين ومليارات الدولارات".
جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي أجرى ونظيره الفرنسي محادثات استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أعقبها مؤتمر صحفي أجابا خلاله عن أسئلة الصحفيين لأكثر من ساعة.
وفي سياق متصل، منح بوتين وسامي الدولة لمستثمرين اثنين من البحرين والكويت، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وحصل الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات البحرين القابضة"، محمود هاشم الكوهجي؛ والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، بدر محمد السعد، على وسامين قلدهما إياهما الرئيس الروسي، الخميس.
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