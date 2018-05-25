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رياضة
رئيس السنغال يعلن حضوره مونديال روسيا الشهر القادم
الجمعة 25 مايو 2018 02:27 ص
مونديال روسيا
أخر الأخبار
مونديال روسيا
أ ش أ
أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال أنه سيحضر مونديال روسيا الشهر القادم.
وأبلغ الرئيس السنغالي - خلال احتفالية مساء اليوم الخميس في القصر الرئاسي في دكار لتسليم العلم لمنتخب بلاده المشارك في كأس العالم في روسيا - أنه سيحضر المونديال بعد أن تلقى دعوة رسمية من رئيس الفيفا اجياني انفانتينو.
وأضاف موجها حديثه للاعبين "فلتجعلوا من كل مباراة تلعبونها مباراة نهائية، وقدموا صورة جميلة عن السنغال"
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