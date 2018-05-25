رئيس السنغال يعلن حضوره مونديال روسيا الشهر القادم

مونديال روسيا

أ ش أ



أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال أنه سيحضر مونديال روسيا الشهر القادم.



وأبلغ الرئيس السنغالي - خلال احتفالية مساء اليوم الخميس في القصر الرئاسي في دكار لتسليم العلم لمنتخب بلاده المشارك في كأس العالم في روسيا - أنه سيحضر المونديال بعد أن تلقى دعوة رسمية من رئيس الفيفا اجياني انفانتينو.



وأضاف موجها حديثه للاعبين "فلتجعلوا من كل مباراة تلعبونها مباراة نهائية، وقدموا صورة جميلة عن السنغال"