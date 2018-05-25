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سيـــاســة
كوريا الشمالية عن إلغاء ترامب القمة التاريخية: غير متوقع
الجمعة 25 مايو 2018 01:57 ص
ترامب يشكر كوريا الشمالية على تفكيك موقع نووي
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ترامب يشكر كوريا الشمالية على تفكيك موقع نووي
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قالت كوريا الشمالية إنها منفتحة لحل قضايا الخلاف مع الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة كانت مقررة مع الرئيس كيم جونج أون في 12 يونيو المقبل في سنغافورة.
ووفق ما نقله موقع قناة الحرة الأمريكية، قال كيم كاي غوان نائب وزير الخارجية في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الجمعة "نقدر جهود الرئيس ترامب التي لم يسبقه إليها أي رئيس آخر لعقد قمة تاريخية" بين بلدينا، وأضاف "نقول للولايات المتحدة مرة أخرى إننا منفتحون لحل المشاكل في أي وقت وبأي طريقة".
وأعرب البيان عن الأسف الشديد لقرار الرئيس ترامب "غير المتوقع" لإلغاء القمة وقال "إنه لا يتناسب والتطلعات الدولية".
وفي وقت سابق الخميس، ألغى الرئيس دونالد ترامب اجتماع القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
ونشر البيت الأبيض نص رسالة بعثها الرئيس ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي جاء فيها "إننا نقدر لكم وقتكم وصبركم وجهودكم المتعلقة بمفاوضاتنا التي جرت مؤخرا والمناقشات بشأن القمة التي سعى الطرفان طويلا لعقدها والتي كان من المقرر أن تجري في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة".
وتابع ترامب في الرسالة "حسب علمنا فإن الاجتماع كان بطلب من كوريا الشمالية، ولكن هذه المسألة لا تعني الكثير بالنسبة لنا، فقد كنت أتطلع كثيرا لأن أجتمع معكم هناك. ولكن وللأسف ونظرا إلى الغضب الهائل والعدائية الصريحة التي ظهرت في تصريحاتكم الأخيرة، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذه القمة المقررة. وبالتالي أرجو اعتبار هذه الرسالة إبلاغا بأن قمة سنغافورة لن تعقد وذلك لمصلحة الطرفين رغم أنها ليست في مصلحة العالم. أنتم تتحدثون عن قدراتكم النووية، ولكن قدراتنا هائلة وقوية لدرجة أنني ادعو الله أن لا نضطر أبدا لاستخدامها".
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