حبس وائل عباس 15 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة

حبس

نجوى عبد العزيز



قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس وائل عباس (مدون على مواقع التواصل الاجتماعي) لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.



وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض، منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.



كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس في حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات.