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بورصة وشركات
مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة الدوحة.. وهبوط الكويت
الخميس 24 مايو 2018 08:42 م
البورصة العربية
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البورصة المصرية تقود مكاسب خمس أسـواق وهـبوط الدوحة
البورصة العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الخميس- بنسب متواضعة بقيادة الدوحة، وهبطت 4 أخريات بنسب طفيفة، منها الكويت وسط تداولات ضعيفة، بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة زاد 6 % ليصل إلى 9049 نقطة، مع انتعاش الأسهم القطرية، بعدما أعلنت الحكومة أنها تمضي قدمًا في مشروع قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي المكاسب بصعود سعره 2.1 %.
وارتفع مؤشرا سوق مال دبى العام وأبوظبى العام 0.3 % لكل منهما، ليزدادا إلى 2954 نقطة و4601 نقطة على الترتيب، مع ارتفاع سعر سهم دي.إكس.بي انرتينمنتس للمتنزهات الترفيهية في دبي 3.4 %، وارتفع سعر سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.9 %.
وكسب مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.2 % ليسجل 4564 نقطة، مع صعود سعر سهم بنك العز الإسلامي 3.9 %.
وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.7 % ليصل إلى 4688 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين 0.3 % لينخفض إلى 1263 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 0.17 % ليصل إلى 16634 نقطة، غير أنه هبط 9.3 % منذ أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في 26 أبريل الماضى.
وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نقطة واحدة فقط ليستقر عند 8038 نقطة، بعد جني أرباح في أسهم بعض البنوك، وانخفض سعر سهم البنك الأهلي التجاري 0.4 %، وسعر سهم بنك ساب 2.8 % .
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