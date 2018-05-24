الجمارك تتبرأ من شحنة الآثار المضبوطة بإيطاليا

الجمارك المصرية

مها أبوودن



تبرأت مصلحة الجمارك من شحنة الآثار التي ضبطت في أحد الجمارك الإيطالية، بعد خروجها من ميناء الإسكندرية.



كانت شرطة مدينة نابولى بإيطاليا، قد ضبطت حاويات دبلوماسية تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع تنتمى للحضارة المصرية القديمة.



وقال مصدر بالمصلحة، إن جمارك الصادر لا تقع في نطاق عمل السلطات الجمركية، ولا يتم تفتيشها بمعرفة رجال الجمارك، ومسئوليتهم تقع في إطار جمارك الوارد فقط.



ومن المعروف أن الشحنات الدبلوماسية تتمتع بحصانة ضد عمليات التفتتيش والكشف، سواء من جانب سلطات الجمارك أو سلطات أمن الموانئ والمطارات.



كانت وزارة الآثار، قد أكدت أن الآثار المضبوطة غير مسجلة، وتم اكتشافها بطرق حفر غير شرعية، ونفت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء صحة تقارير حول ضبط آثار ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.



وأضافت الوزارة أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية "قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية".



وأضافت: "قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال أسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارًا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات".



وأوضحت الوزارة أن السلطات الإيطالية أخبرتها بأن "اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا".



وأكدت الوزارة أن الآثار المضبوطة غير مسجلة، وتم العثور عليها بطرق حفر غير شرعية.