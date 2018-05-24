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اقتصاد وأسواق
ضبط 16 سبيكة ذهبية بمطار القاهرة
الخميس 24 مايو 2018 06:25 م
سبائك ذهب - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
سبائك ذهب - صورة أرشيفية
مها أبو ودن
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون.
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التونسية رقم 813 القادمة من عدن اشتبه مينا رمزى، مأمور اللجنة، فى راكب غيني الجنسية، حيث لاحظ اضطرابه وتردده
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسومًا جمركية أجاب بالنفي.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة الأستاذ طاهر خفاجي، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود أجسام معتمة فى حقيبة هاندباج.
وبفتح الحقائب تبيّن وجود 16 سبيكة من معدِن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهبًا ملفوفة بورق كربوني مفضض؛ حتى لا تظهر فى جهاز الفحص بالأشعة ومخفاة بين طيات الملابس الشخصية.
مطار القاهرة
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