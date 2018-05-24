ضبط 16 سبيكة ذهبية بمطار القاهرة

مها أبو ودن









تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون.





ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التونسية رقم 813 القادمة من عدن اشتبه مينا رمزى، مأمور اللجنة، فى راكب غيني الجنسية، حيث لاحظ اضطرابه وتردده





وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسومًا جمركية أجاب بالنفي.





وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة الأستاذ طاهر خفاجي، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود أجسام معتمة فى حقيبة هاندباج.



