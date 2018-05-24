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بورصة وشركات
حسن علام تنتهى من تقييم سعر أرض مشروع بمحرم بك
الخميس 24 مايو 2018 04:56 م
شركة مصر الجديدة للإسكان
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شركة مصر الجديدة للإسكان
رجب عزالدين
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن شركة حسن علام انتهت من تقييم سعر أرض المشروع الاستثمارى المشترك بقيمة 30 ألف جنيه للمتر المربع.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن شركة النصر "حسن علام"، أجرت تقييمًا لسعر قطعة أرض مساحتها 14342 متر مربع بقيمة 30 ألف جنيه دون تعديل الحصة المملوكة لمصر الجديدة بشركة النصر للتطوير العقارى، والتى تقدر بنحو 20% من رأس المال.
وأعلنت مصر الجديدة للإسكان، فى 4 يونيو 2017، عن تكوين شركة مساهمة مصرية تحت مسمى "النصر للتطوير العقارى" بمشاركة شركات النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، النصر للإسكان والتعمير ، المعادى للتنمية والتعمير.
وقالت الشركة إن الغرض من هذه الشركة استثمار وتطوير قطعة أرض بمسطح 14342 متر مربع تمتلكها شركة حسن علام بناحية محرم بك بالإسكندرية.
وتتوقع الشركة أن تصل أرباح هذا المشروع إلى 730 مليون جنيه طبقاً للدراسة التى تم إعدادها فى هذا الشأن.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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