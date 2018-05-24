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لايف
أول تعليق من كوبر على برنامج رامز جلال
الخميس 24 مايو 2018 03:26 م
رامز جلال فى شخصية كوبر
أخر الأخبار
رامز جلال فى شخصية كوبر
عزت العاصي
قال هيكتور كوبر، المدير الفنى الأرجنتيني للمنتخب الوطنى الأول، إنه ليست لديه مشلكة مع برنامج "رامز تحت الصفر" الذى يقدمه الفنان رامز جلال، ويقوم فيه بتقليد شخصية المدير الفنى للفراعنة.
ووفى أول تعليق له أوضح كوبر، بالمؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم الخميس، قبل مباراة مصر والكويت الودية، المحدد لها غدًا الجمعة "ليست لدى مشكلة من تقليد شخصيتى فى برنامج "رامز تحت الصفر".
ويلتقى الفراعنة مساء غد الجمعة، نظيره الكويتى، على ملعب جابر الأحمد الدولى فى إطار استعدادات المنتخب المصرى لمباريات كأس العالم.
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