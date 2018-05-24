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اقتصاد وأسواق
ضبط أقمشة ملابس جيش بجمارك الدخيلة
الخميس 24 مايو 2018 03:16 م
ضبط ملابس عسكرية مهربة من تركيا بجمارك الإسكندرية
أخر الأخبار
ضبط ملابس عسكرية مهربة من تركيا بجمارك الإسكندرية
مها أبوودن
تمكنت سلطات جمارك الوارد بالدخيلة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد .
وتم الضبط اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الحاوية رقم BMOU4471124 بوليصة رقم 1335274 الواردة من الصين والمقيد عنها البيان الجمركى رقم 5297 لسنة 2018 مطور باسم شركة د . ك، والصنف الوارد 879 طرد أقمشة بوزن 21. 962 طن منشأ الصين.
وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود 91 رول قماش بإجمالى 9440 مترا تقريبًا من الأقمشة المموهة، التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد ضمن الأصناف الموجودة بالحاوية.
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